В Пензе непроданные книги предложили отдавать библиотекам

Длительное обсуждение вызвал доклад руководителя управления культуры города Пензы Веры Фейгиной о деятельности библиотек на комиссии Гордумы 12 сентября. Депутаты очень сильно озаботились будущем этих учреждений культуры. Например, Виктор Воробьев предложил забирать часть денег, выделенных на округ для развития образования, и отдавать библиотекам.

«В моем округе есть детская библиотека. На ул. Калинина. Каждый год даешь им по 1000—1500 рублей, они покупают книги и очень благодарят. На образование нам выделяют 1 млн, я бы тысяч 50 или 100 отдал бы библиотекам, чтобы они сами решили: пополнить фонд, сделать ремонт или купить компьютер», — сказал он.

Народные избранники, в целом, инициативу одобрили, но оговорились, что надо проверить, есть ли такая возможность юридически. Руководителю городского управления культуры предложили расписать к сессии, сколько и каким библиотекам нужно средств.

Вопрос с финансированием возник не случайно. По словам Веры Фейгиной, в последние годы из бюджета города не выделяется средств на комплектование книжного фонда библиотек. В итоге с 2013 до 2017 годы он уменьшился с 900 до 800 тысяч.

«Если бы нам выделяли ежегодно по 100−200 тысяч рублей на комплектование библиотечного фонда, уже было бы радостно. И по чуть-чуть — на ремонт. В целом, хорошо бы, чтобы на библиотеки направляли 1 млн рублей. А у нас в целом на все мероприятия сферы культуры в году выделяют 3 млн», — сообщила она.

Чтобы как-то получать новые книги, библиотеки сотрудничают с издательствами, однако те дарят все-таки не новую литературу.

«Но мы рады и таким подаркам. Можно было бы открыть большой книжный магазин и ту литературу, которую бы не купили, перенаправлять в библиотеки. Мы бы так и заработали, и смогли бы помочь библиотекам. Документы позволяют это сделать. Нужны площади и взносы», — отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галина Асеева.

Кроме того, есть целый проект по модернизации пензенских библиотек. По словам Галины Асеевой, если удастся его реализовать, то сотрудники готовы работать хоть до 10 часов вечера, чтобы привлечь молодежь. А если каждой библиотеке присвоить имя известного пензенца и организовать на их базе исследовательскую работу в этом направлении, то можно будет привлечь и туристов.

«Если не мы, то кто будет этим заниматься? Если библиотеки закроются и туда ходить никто не будет, то откроются тюрьмы», — резюмировала директор.