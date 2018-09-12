Медведев считает, что в будущем пенсионное законодательство может быть скорректировано

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, говоря об изменениях пенсионного законодательства, отметил, что в случае принятия законопроекта не исключается его корректировка в будущем.

Он отметил, что после принятия законопроекта работа «не просто не заканчивается, она, в известной степени, только начинается».

«Потому что задача для нашей партии — в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать», — сказал Дмитрий Медведев в ходе обсуждений предложений «Единой России» ко второму чтению законопроекта, сообщает «Интерфакс».

Премьер-министр добавил, что необходимо откликаться на проблемы, которые будут возникать.

«И не надувать щеки, а принимать решения. Может быть, даже что-то придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми», — подчеркнул он.