В Пензе пересмотрят систему маршрутов общественного транспорта

По словам мэра Виктора Кувайцева, предложения по оптимизации маршрутной сети города нужно подготовить с учетом финансовой составляющей, а также эффективности использования общественного транспорта.

«Мы не ставим задачу взаимоисключить какие-либо маршруты, нам важно организовать транспортную систему так, чтобы это было был самый приемлемый вариант во всех отношениях. В том числе — с точки зрения разгрузки улично-дорожной сети», — подчеркнул градоначальник.

По данному вопросу глава администрации поручил создать рабочую группу, сообщили в пресс-службе мэрии.