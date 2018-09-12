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В Пензе пересмотрят систему маршрутов общественного транспорта

12 сентября в 16:42 340 просмотров

В администрации города Пензы 12 сентября прошло совещание по вопросам транспортного обслуживания населения.

По словам мэра Виктора Кувайцева, предложения по оптимизации маршрутной сети города нужно подготовить с учетом финансовой составляющей, а также эффективности использования общественного транспорта.

«Мы не ставим задачу взаимоисключить какие-либо маршруты, нам важно организовать транспортную систему так, чтобы это было был самый приемлемый вариант во всех отношениях. В том числе — с точки зрения разгрузки улично-дорожной сети», — подчеркнул градоначальник.

По данному вопросу глава администрации поручил создать рабочую группу, сообщили в пресс-службе мэрии.


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