Канал «360» пригласил подозреваемых по делу Скрипалей на работу

Телеканал «360» на волне обсуждения дела о подозреваемых по делу о покушении на Скрипалей — Александре Петрове и Руслане Боширове сделал заявление. Руководство СМИ пригласило их к себе на работу авторами или ведущими (криминал, международка, отдельная рубрика про расследование «Дела Скрипалей», лайфхаки и т. д. ).

«Нам наскучили резюме девушек модельной внешности, которые говорят, что мечтают о карьере ведущих новостей, а на самом деле хотят прийти и читать буквы с суфлера. Петров и Боширов — другое дело: уверен, эти джентльмены справились бы и с ток-шоу, и с новостным выпуском, и могли бы делать отличные документальные фильмы, путешествуя по таким разным подмосковным городам как Коломна, Сергиев Посад, Дубна и Звенигород», — сказал гендиректор телеканала «360» Вячеслав Духин.

К слову, хайпом вокруг персон воспользовалось большое количество СМИ. Даже запущено голосование, в какой передачи они появятся — Comedy Club, «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, «60 минут», «Человек и закон» или YouTube-канал Юрия Дудя, пишет 360tv.ru.