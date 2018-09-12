В Саратове на «Дом Артамонова» дадут 1,3 млн рублей

В Саратове здание на ул. Комсомольской, 41/41, которое является объектом культурного наследия регионального значения — «Дом Артамонова (графа Нессельроде), 1870 г.», будет отремонтировано.

Согласно госзакупкам, на работы направят 1,3 млн рублей.

Чтобы приступить к ремонту, у подрядчика должна быть лицензия на деятельность по сохранению объектов культурного наследия.

Аукцион пройдет 27 сентября, пишет sarbc.ru.