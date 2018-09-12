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В Череповце первую волну гриппа ожидают на месяц раньше

12 сентября в 17:42 158 просмотров

Специалисты Роспотребнадзора прогнозируют в Череповце подъем заболеваемости гриппом уже в конце осени.

Как сообщает портал «35 медиа», небольшой рост числа заболевших в Череповце отмечают и сейчас, в том числе — среди детей. По словам медиков, период адаптации организма ребенка не помешает прививочной кампании.

«Заболеваемость несколько выросла, изменилась погода, мы начали формировать группы детей. Подъем заболеваемости есть, но пика какого-то нет. Это благоприятное время для создания иммунитета против гриппа», — рассказала заместитель начальника управления организации медпомощи по Череповцу Людмила Дубовенко.

«Прививаем вакциной «Совигрипп» отечественного производства. Не содержит вируса гриппа ни в каком виде. Принцип действия основан на белке из клетки вируса, на которые наш организм вырабатывает антитела к заболеванию гриппом», — пояснила старший фельдшер отделения организованного детства детской поликлиники № 3 Елена Афоничева.

Единственное противопоказание — аллергия на куриный белок. Если у ребенка кашель или насморк, ему дадут медицинский отвод от прививки на две недели. В целом в Череповце планируют привить почти 43 тысячи детей — почти 75% всего детского населения города.

В этом году нужно успеть сделать прививку до 1 ноября. К этому времени, по прогнозам врачей, на северо-запад придет первая волна гриппа — раньше, чем в прошлом году. Причем заболевания придут новых штаммов, о чем тоже предупредили в Роспотребнадзоре.

Врачи подчеркивают: прививка от гриппа не защитит от заболевания полностью, но поможет перенести его, а также ОРВИ в легкой форме и избежать серьезных осложнений, самое грозное из которых — пневмония. Всего в Череповце планируют вакцинировать 163 тысячи человек.


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