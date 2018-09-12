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Свидетельница аварии в Иссе пыталась избавить виновника от суда

12 сентября в 17:59 180 просмотров
, что она дала ложные показания.

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В Пензенской области возбудили уголовное дело в отношении 40-летней жительницы Саранска. Женщину обвинили в том, что она дала ложные показания.

Установлено, что женщина стала свидетельницей ДТП, которое произошло в июле 2017 года в Иссе. Там столкнулись два автомобиля, один из водителей получил серьезные травмы. При этом саранчанка знала виновного аварии и попыталась помочь ему избежать уголовной ответственности.

В ходе допроса женщина сообщила, что за рулем машины был другой человек, которого она не знает. Но эти показания не помогли мужчине, его признали виновным в нарушении Правил дорожного движения. Следом за ним под статью попала и приятельница, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Расследование продолжается.


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