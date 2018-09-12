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Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Пачелмский район (видео)

12 сентября в 19:43 92 просмотра
, глава региона провел прием жителей Пачелмы по личным вопросам.

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В Пачелмском районе Пензенской области продолжают создавать условия для комфортного обучения школьников и лечения пациентов в местных больницах и фельдшерско-акушерских пунктах. С работой медицинских учреждений и школ в ходе рабочей поездки ознакомился губернатор Иван Белозерцев. Кроме того, глава региона провел прием жителей Пачелмы по личным вопросам.

Посыпушки, ромашки, сдобные пироги, багеты — это лишь малая часть того, что производит небольшая пекарня в селе Решетино. За шесть месяцев сравнительно молодой цех выпустил 16 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. Пока продукцию реализуют только в двух селах, но в ближайших планах главы крестьянско-фермерского хозяйства — расширить производство.

«Печенье и пряники хотим делать. Сейчас просят открыть цех, чтобы все было свое и свежее, а не откуда-то привозить», — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Илдус Таишев.

Хлебобулочное производство в Пачелмском районе осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Для более успешного развития дела, глава региона посоветовал предпринимателю посетить крупные производства и перенять их опыт.

«Чтобы не возить продукцию из Саратовской области и соседних регионов. На прилавках должна быть только пензенская качественная продукция», — отметил губернатор.

Следующим пунктом визита главы региона стала средняя школа села Решетино. В 2018 году на ремонт в здании выделили шесть миллионов рублей. Средства потратили на капитальный ремонт крыши и кабинетов, а также замену всех старых окон на пластиковые.

«Замечательная крыша, не течет, потолок хороший, а то раньше люди приезжали в гости из других городов и удивлялись, почему так запущено», — рассказала директор средней школы села Решетино Альфия Таишева.

В селе преобразилась не только школа, но и фельдшерско-акушерский пункт. У здания заменили крышу, провели косметический ремонт помещений, закупили новое оборудование. В медучреждении работают два специалиста, которые ежедневно принимают до 20 человек. А вот в Пачелмской районной поликлинике — иная ситуация. Там сохраняется дефицит кадров.

Иван Белозерцев отметил: чтобы справиться с нехваткой специалистов, руководству медучреждения необходимо активизировать работу с молодыми кадрами. О проблемах продолжили говорить на приеме губернатора по личным вопросам. Так, жительница поселка Титово попросила губернатора включить местную школу в программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях». Здание 1964 года постройки давно нуждается в ремонте, однако, по словам экспертов, дешевле построить школу с нуля. Иван Белозерцев пообещал в ближайшее время создать для школьников все условия.

«Закладывайте необходимые средства, ищите, договаривайтесь, сумма-то небольшая. И чтобы не в два-три этапа, а на опережение, а то растянем», — сказал Иван Белозерцев.

Всего к губернатору Пензенской области с вопросами обратились пять местных жителей. Решение каждой проблемы глава региона взял под личный контроль, сообщает телеканал «Экспресс».


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