В Пензе обсудили капремонт школ и детсадов (видео)

Пять школ Пензы в ближайшее время будут капитально отремонтированы. Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии Гордумы. Срочная реконструкция также требуется восьми детским садам и двум учреждениям дополнительного образования.

«Планируется провести ремонт помещений в 33 детсадах и 50 школах. В 27 образовательных учреждениях общестроительные работы в актовом зале и в 29 — в спортивном, плюс пищеблоки и прачечные в 24 детсадах, а также асфальтирование площадок в 93 школах», — прокомментировал начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Кроме того, все учреждения образования необходимо оснастить системами видеонаблюдения, оповещения, освещения и привести в соответствие антитеррористическим требованиям. В детских садах областного центра также планируется отремонтировать эвакуационные выходы, сообщает телеканал «Экспресс».