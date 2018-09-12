В Пензе с «Органной мессой» Баха выступит Александр Князев (видео)

В Пензу с концертом приехал известный российский музыкант Александр Князев. В областной филармонии он выступил с «Органной мессой» Иоганна Баха (12+).

Это последний фундаментальный труд великого композитора, который объединил самые сложные хоралы. Александр Князев — признанный во всем мире виолончелист. В его репертуаре практически все сочинения написаны для этого музыкального инструмента. На органе он начал играть в 26 лет.

Из 100 концертов в год, которые он представляет публике, примерно 30 — это органная программа.

«Иоганн Бах занял особое место в моем творчестве. Для виолончели написано шесть сюит, это потрясающая программа, с которой я бывал во Франции, Японии и других странах. Но, тем не менее, для органа — куда больше композиций, я захотел погрузиться в это море и заняться изучением всех томов», — рассказал Александр Князев, сообщает телеканал «Экспресс».