Прививка от гриппа. Отвечаем на самые распространенные вопросы

В России зафиксировали первую волну гриппа. Одной из самых действенных мер профилактики этого заболевания является вакцинация. Но эта процедура вызывает массу вопросов. На самые популярные из них отвечает врач пензенского областного центра медицинской профилактики Татьяна Чепасова.

Может ли заболеть привитый человек?

Помимо гриппа, в мире — более 200 других вирусов, провоцирующих развитие острых респираторных вирусных инфекций. К ним относятся вирусы парагриппа, риновирусы, аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и другие, которыми мы чаще всего и болеем в простудный сезон. Вот от них прививка против гриппа не защитит.

Она призвана защищать нас от наиболее опасных вирусов — гриппа различных типов (в основном — А, В). Именно он тяжелее всего влияет на организм, от него бывает больше всего осложнений с летальным исходом.

При стечении ряда обстоятельств привитый человек все же может переболеть гриппом, но в гораздо более легкой форме, чем не прошедший вакцинацию. И он не получит возможных осложнений — воспаления легких, гайморита, фронтита, отита, менингита, миокардита, инфаркта.

В какое время года оптимально прививаться?

Оптимальное время года вакцинации против гриппа — август-октябрь, крайний срок- начало ноября. Через две-три недели после вакцинации развивается иммунитет.

Насколько устойчивый иммунитет вырабатывается после прививки от гриппа? Нужно ли делать ее каждый год?

Длительность постпрививочного иммунитета составляет, в среднем, 9−12 месяцев. Необходимость ежегодной вакцинации обусловлена также и ежегодной сменой циркулирующих вирусов гриппа, а соответственно, и состава вакцин.

Вирусы каждый год мутируют, вакцина за ними не успевает, поэтому какой смысл прививаться?

Состав вакцин высчитывается по очень сложной технологии с применением математического моделирования. Эпидемический сезон в нашей стране заканчивается примерно в феврале-марте. Но наблюдение за циркулирующими вирусами не прекращается, и через три-четыре месяца на основании этих данных ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) сообщает состав вакцин для профилактики гриппа на будущий эпидемический сезон. Это очень серьезная аналитическая работа. И состав вакцин разный для стран южного и северного полушарий Земли.

Будет ли человек, сделавший прививку от гриппа, заразен сразу после вакцинации?

Привитые против гриппа не являются заразными.

Существуют ли категории людей, которые обязаны сделать прививку от гриппа?

Проведение прививок против гриппа рекомендуется всем гражданам, в первую очередь, иммунизация необходима лицам, относящимся к категории высокого риска заболевания гриппом и неблагоприятных осложнений при заболевании:

— всем детям с шести месяцев;

— школьникам, учащимся профессиональных образовательных организаций и студентам образовательных организаций высшего образования;

— людям с хроническими заболеваниями, в том числе — с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением;

— людям старше 60 лет;

— призывникам;

— беременным женщинам;

— отдельным работникам, имеющим профессиональный риск заражения (работники транспорта, коммунальной сферы и других сфер обслуживания);

— работники медицинских и образовательных организаций должны быть привиты в обязательном порядке по причине высокого риска распространения гриппа в организованных коллективах.

Существуют ли противопоказания к вакцинации от гриппа? Какие?

Противопоказаниями для вакцинации против гриппа является только наличие острого или обострение хронического заболевания, а также тяжелая реакция на предыдущее введение вакцин против гриппа, аллергия на куриный белок.

Нужно ли как-то готовиться к вакцинации? Необходимы ли какие-то анализы или обследования?

Специальных обследований и подготовки для вакцинации против гриппа не требуется. Обратите внимание: перед прививкой врач должен подробно опросить вас о самочувствии, перенесенных острых болезнях и их давности, наличии аллергии, хронических заболеваний, измерить температуру и пр. Также рекомендуем пациентам после прививки находиться рядом с вакцинальным пунктом в течение 30 минут — на случай, если возникнут непредвиденные побочные эффекты.

Если соблюдать все правила, делать прививку в правильном месте, хорошей вакциной, то проблем возникнуть не должно.

В 2018 году против гриппа предполагается вакцинировать 56% жителей области. Вакцина в регион поступила, с конца августа началась вакцинация. За счет средств Федерального бюджета будут привиты 541000 взрослого населения и более 128000 детей.

Прививку против гриппа можно сделать, обратившись в поликлинику по месту жительства, по месту работы, учебы.