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Пензенский рецидивист пошел на кражу и вернулся в тюрьму

13 сентября в 10:08 216 просмотров

В Пензе злоумышленник похитил чужое имущество. Неоднократно судимого мужчину в очередной раз отправили в колонию.

По данным суда, мужчина вернулся из мест лишения свободы 28 февраля. Работы и постоянного места жительства у него не было. В апреле он украл велосипед, в мае — еще два. Общая стоимость похищенного — около 23500 рублей. Двухколесные транспортные средства злоумышленник продавал случайным людям, а на вырученные деньги покупал алкоголь и продукты.

В итоге мужчину задержали, он признал свою вину. Оказалось, что у него есть проблемы со здоровьем, а также — наркотическая зависимость. Потерпевшие не имели к нему претензий — им возместили ущерб либо вернули велосипед.

Суд назначил рецидивисту полтора года лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.


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