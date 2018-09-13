В Пензе бизнесмены смогут оспорить кадастровую стоимость земли до 14 сентября

В мэрии Пензы прошла встреча с предпринимателями — собственниками земельных участков и сооружений. Им рассказали о промежуточных результатах кадастровой переоценки и о том, как можно повлиять на нее, а соответственно, и на величину налоговых отчислений, которая изменится с 1 января 2019 года.

Бизнес-омбудсмен Карим Кузахметов подчеркнул, что обсуждение этого вопроса является крайне важным, ведь времени для подачи замечания или декларации у предпринимателей остается очень мало — фактически несколько дней.

«Сейчас законодатель дает нам опцию, когда можно при наличии предварительных данных о кадастровой стоимости подать декларацию, замечание, сколько должен стоить земельный участок. Времени катастрофически мало — до 14 сентября включительно. Дальше подать информацию можно будет только через комиссию, через суд. Сейчас же это абсолютно бесплатно, и способы подачи разные — через МФЦ, по почте, напрямую в ГБУ [Пензенской области «Государственная кадастровая оценка"]", — предупредил он.

По словам начальника отдела кадастровой оценки учреждения Антона Еременко, в этом году была переоценена стоимость земель и населенных пунктов всего региона, результаты направлены в центральный аппарат Росреестра. Было получено положительное заключение, и с 27 июля начался период получения обратной связи от правообладателей. Ознакомиться с результатами, которые размещены на сайтах Росреестра и ГБУ, а также внести свое предложение может любое заинтересованное лицо.

«Для удобства организован сервис по проверке предварительных результатов, где вы можете по кадастровому номеру своего земельного участка получить первичные сведения о том, какая ожидается стоимость. С сооружениями — придется скачать отчет, и уже в структуре найти результаты. Это связано с тем, что у участков и сооружений — разные данные», — пояснил Антон Еременко.

Повлиять на будущую стоимость участка или сооружения, а соответственно, на величину налоговых отчислений, можно с помощью двух процедур — подачи замечания или декларации. Замечание может подать любое заинтересованное лицо, необходимо указать информацию о заявителе, кадастровый номер объекта и в свободной форме изложить суть замечания.

«По желанию могут быть приложены какие-либо документы, которые могут повлиять на стоимость. Можно сделать почтовое отправление, лично обратиться в ГБУ либо МФЦ. Замечания, оформленные не в соответствии с требованием, не подлежат рассмотрению», — отметил начальник отдела кадастровой оценки.

К замечанию может быть приложена декларация. Форма доступна для скачивания в одноименном разделе на сайте ГБУ.

«Основные требования по декларации — такие же. Но есть ряд отличий: например, как такового требования к сути замечания нет, а у декларации прописана форма, и здесь вы уточняете характеристики по вашим объектам. Еще отличие — в том, что декларацию может подать только правообладатель, то есть собственник, арендатор», — рассказал он.

Карим Кузахметов объяснил, почему не стоит пренебрегать этой возможностью.

«Когда проводится массовая оценка, ваш участок не рассматривается предметно. Его стоимость высчитывается из сравнения с другими участками и предложениями, которые есть на рынке. А когда вы подаете замечание или декларацию, специалисты будут рассматривать непосредственно ваш земельный участок с его особенностями», — пояснил он.

Если до 14 числа не обратиться с декларацией или замечанием, то в дальнейшем повлиять на стоимость участка или сооружения собственники по упрощенной схеме уже не смогут. Если кому-то покажется, что цифры завышены, придется отстаивать свою точку зрения либо через специальную комиссию, либо через суд. По словам Антона Еременко, это более долгий и затратный процесс.

Напомним, в июне ИА «Пенза-Пресс» публиковало подробный лайфхак о том, как можно повлиять на кадастровую стоимость земли, проходящую переоценку.