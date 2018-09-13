Ученые назвали продлевающий жизнь продукт

Ученые из Канады выяснили, что употребление трех порций молочных продуктов в день уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти, сообщает Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 136 384 человека 35−70 лет из 21 страны. Специалисты определили рацион питания добровольцев и следили за состоянием их здоровья в течение девяти лет. За все время наблюдения были зарегистрированы 6796 смертей и 8555 случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Одна порция молочных продуктов была эквивалентна стакану молока или йогурта весом 244 граммов, 15 граммам сыра или пяти граммам сливочного масла. Всех участников исследования разделили на четыре группы в соответствии с количеством порций, употребляемых ежедневно. Оказалось, что те, кто ел самое большое количество молочных продуктов (3,2 порции, в среднем), уменьшали риск смерти (от сердечно-сосудистых заболеваний и других причин) на 2,2%, по сравнению с людьми, не употребляющими их. При этом полезной оказалась даже необезжиренная молочная продукция (в количестве 2,9 порции), которая снижала вероятность преждевременной смерти на 1,1%.

Специалисты выяснили, что польза молока для организма человека объясняется наличием специфических аминокислот, ненасыщенных жиров, витаминов K1 и K2, кальция, магния, калия и пробиотиков.