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В Шемышейском районе пятерых китайцев обязали покинуть Россию

13 сентября в 11:28 130 просмотров

В Шемышейском районе Пензенской области оштрафовали пятерых граждан Китая.

Как сообщили в пресс-службе Шемышейского районного суда, двое граждан Китая прибыли в Россию в марте, трое — в апреле. До 7 сентября они жили в Шемышейском районе. Мужчины могли находиться на территории страны без визы 90 дней, но превысили этот срок в два раза.

Иностранцы рассказали, что приехали на работу в сфере сельского хозяйства и не покинули страну вовремя, потому что не знали закона и русский язык.

В результате китайцам назначили штраф — по 2000 рублей. Помимо этого, полицейские проконтролируют их отъезд на родину. Приговор не вступил в законную силу.


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