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Россиянам хотят запретить курить возле подъездов

13 сентября в 11:59 76 просмотров
, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов, сообщают РИА Новости.

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Группа сенаторов разработала и внесла в Госдуму законопроект, запрещающий курение на открытом воздухе на расстоянии менее десяти метров от подъездов многоквартирных домов, сообщают РИА Новости.

Планируется, что нарушителям будет грозить штраф от 500 до 1500 рублей.

«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе — дети, пожилые люди, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что Госдума рассмотрит документ в первом чтении 13 сентября.

Сейчас в России запрещено курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.


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