Россиянам хотят запретить курить возле подъездов

Планируется, что нарушителям будет грозить штраф от 500 до 1500 рублей.
«Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена. При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе — дети, пожилые люди, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома», — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что Госдума рассмотрит документ в первом чтении 13 сентября.
Сейчас в России запрещено курить в больницах, поликлиниках, школах, вузах, магазинах, детских площадках, подъездах, лифтах, чердаках, подвалах, ресторанах, кафе, вокзалах и аэропортах.