В Пензе на время «Кросса Нации» ограничат движение по нескольким улицам

Так, 15 сентября временно прекратится движения транспорта с 8.00 до 13.30 на участках дорог:
— по ул. Окружная — от ул. Курская до ул. Мира. Общественному транспорту нельзя будет проехать по дороге с 8.00 до 10.00;
— по дороге-дублеру ул. Окружная — от дороги, ведущей в село Малая Валяевка до ул. Окружная;
— по ул. Зеленодольская — от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная;
— по ул. Мира — от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.
Кроме того, временно ограничится остановка и стоянка транспорта с 6.00 до 13.00 на участке по ул. Зеленодольская — от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.