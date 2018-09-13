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В Пензе на время «Кросса Нации» ограничат движение по нескольким улицам

13 сентября в 12:39 318 просмотров
«Кросс Нации — 2018» (0+) изменится схема дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

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В Пензе на время проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации — 2018» (0+) изменится схема дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Так, 15 сентября временно прекратится движения транспорта с 8.00 до 13.30 на участках дорог:

— по ул. Окружная — от ул. Курская до ул. Мира. Общественному транспорту нельзя будет проехать по дороге с 8.00 до 10.00;

— по дороге-дублеру ул. Окружная — от дороги, ведущей в село Малая Валяевка до ул. Окружная;

— по ул. Зеленодольская — от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная;

— по ул. Мира — от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.

Кроме того, временно ограничится остановка и стоянка транспорта с 6.00 до 13.00 на участке по ул. Зеленодольская — от дороги-дублера ул. Окружная до ул. Окружная.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/organizatsiya_dvizheniya_na_kross_natsii_20180/

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