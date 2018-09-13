Регби, футбол, хоккей. Пензенский спорт ждут большие перемены
IT-страсти в Пензе. Некоторые детали «дела» Олега Звонова
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Рецензия на кукольный спектакль «Ваня»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе с «Органной мессой» Баха выступит Александр Князев
В Кузнецке открылась выставка, посвященная декаде землячества
В Пензе обсудили капремонт школ и детсадов
В Пензе подвели итоги фестиваля «Улитка»
В Никольске художники-стеклодувы поделились секретами мастерства
В Пензе непроданные книги предложили отдавать библиотекам
В Пензе самой популярной достопримечательностью оказался «Росток»
Участники шоу «Танцы» провели для пензенцев урок по сальсе и бачате
Пензенский проект «Марсово поле» — финалист всероссийской премии
Концерт Бузовой в Пензе снова сорвался

Юные пензенцы из школы № 70 соревнуются на «Зарнице Поволжья»

13 сентября в 12:57 218 просмотров
«Зарница Поволжья-2018», в которой принимают участие пензенские кадеты.

" data-title="Юные пензенцы из школы № 70 соревнуются на «Зарнице Поволжья» — Пенза-пресс, рунет за день">

В Оренбурге открылся окружной финал юнармейской военно-патриотической игры «Зарница Поволжья-2018», в которой принимают участие пензенские кадеты.

Пензенскую область представляет сборная команда кадетской школы № 70, сообщили в пресс-центре регионального правительства. В первый день военно-спортивной игры прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу. Также юнармейцы преодолевали полосу препятствий, состязались в силовой гимнастике и учебной стрельбе из автомата Калашникова.

По итогам игры в 2017 году пензенская команда заняла второе место. В этот раз соревнования завершатся 15 сентября.

Всего в «Зарнице» принимают участие 200 юнармейцев из 14 регионов Поволжья, ребята победили в областных, республиканских и краевых этапах состязаний.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/107556/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...