Юные пензенцы из школы № 70 соревнуются на «Зарнице Поволжья»

В Оренбурге открылся окружной финал юнармейской военно-патриотической игры «Зарница Поволжья-2018», в которой принимают участие пензенские кадеты.

Пензенскую область представляет сборная команда кадетской школы № 70, сообщили в пресс-центре регионального правительства. В первый день военно-спортивной игры прошли соревнования по метанию гранаты, силовой гимнастике, бегу. Также юнармейцы преодолевали полосу препятствий, состязались в силовой гимнастике и учебной стрельбе из автомата Калашникова.

По итогам игры в 2017 году пензенская команда заняла второе место. В этот раз соревнования завершатся 15 сентября.

Всего в «Зарнице» принимают участие 200 юнармейцев из 14 регионов Поволжья, ребята победили в областных, республиканских и краевых этапах состязаний.