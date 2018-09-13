Регби, футбол, хоккей. Пензенский спорт ждут большие перемены
IT-страсти в Пензе. Некоторые детали «дела» Олега Звонова
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Рецензия на кукольный спектакль «Ваня»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе депутат предложил меньше очищать воду из-под крана
Грозит ли Пензе эпидемия? Вода в Суре вызвала жаркие споры в Гордуме
Мэр Пензы раскритиковал благоустройство двора в Арбеково
В Пензе на время «Кросса Нации» ограничат движение по нескольким улицам
В Шемышейском районе пятерых китайцев обязали покинуть Россию
В Пензе бизнесмены смогут оспорить кадастровую стоимость земли до 14 сентября
Клиенты «МегаФона» могут подписать электронные документы с помощью телефона
В Пензе к концу года откроется второй центр сосудистых заболеваний
Волонтеры из Пензы и Воронежа спасают Бессоновку от свалок
Иван Белозерцев посетил с рабочим визитом Пачелмский район

Белозерцев: Нам удалось увеличить налоговые поступления в бюджет

13 сентября в 14:17 212 просмотров

Губернатор Иван Белозерцев 13 сентября поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником и вручил лучшим из них награды.

«От эффективности вашей работы, профессионализма во многом зависит успешность деятельности муниципальных образований, регионального правительства, различных учреждений, развитие Пензенской области в целом. Достаточно сказать, что в результате совместных действий правительства области, финансовых органов, налоговой инспекции, бизнеса нам удалось за последние три года значительно увеличить налоговые поступления. Например, консолидированные доходы регионального бюджета составили около 10 млрд рублей, из них порядка 6 млрд рублей — налоговые поступления. Это свидетельствует о том, что мы с вами стали трудиться результативнее», — сказал Иван Белозерцев.

Также глава региона уточнил, что, по оценке Минфина, Пензенский регион — один из лучших по эффективности управления финансами, а объем налоговых поступлений с каждым годом увеличивается в среднем на 5−7%, сообщает пресс-центр облправительства.

Губернатор напомнил о помощи, которую региональное правительство оказывает муниципальным образованиям и пообещал увеличить расходы в следующем году.

В завершение мероприятия Иван Белозерцев вручил отличившимся работникам отрасли благодарности министра финансов Российской Федерации, а также почетные грамоты и благодарности губернатора.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/107552/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...