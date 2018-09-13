Белозерцев: Нам удалось увеличить налоговые поступления в бюджет

Губернатор Иван Белозерцев 13 сентября поздравил пензенских финансистов с профессиональным праздником и вручил лучшим из них награды.

«От эффективности вашей работы, профессионализма во многом зависит успешность деятельности муниципальных образований, регионального правительства, различных учреждений, развитие Пензенской области в целом. Достаточно сказать, что в результате совместных действий правительства области, финансовых органов, налоговой инспекции, бизнеса нам удалось за последние три года значительно увеличить налоговые поступления. Например, консолидированные доходы регионального бюджета составили около 10 млрд рублей, из них порядка 6 млрд рублей — налоговые поступления. Это свидетельствует о том, что мы с вами стали трудиться результативнее», — сказал Иван Белозерцев.

Также глава региона уточнил, что, по оценке Минфина, Пензенский регион — один из лучших по эффективности управления финансами, а объем налоговых поступлений с каждым годом увеличивается в среднем на 5−7%, сообщает пресс-центр облправительства.

Губернатор напомнил о помощи, которую региональное правительство оказывает муниципальным образованиям и пообещал увеличить расходы в следующем году.

В завершение мероприятия Иван Белозерцев вручил отличившимся работникам отрасли благодарности министра финансов Российской Федерации, а также почетные грамоты и благодарности губернатора.