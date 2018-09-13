«Орион» обеспечит жителей Камчатского края спутниковым цифровым ТВ

Предметом сотрудничества является обеспечение бесплатным спутниковым цифровым телевещанием жителей населенных пунктов Камчатского края, не вошедших в Федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы».

Спутниковое цифровое телевещание будет доступно с сентября 2018 года для жителей тех населенных пунктов, которые не вошли в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009−2018 годы». Действующие и потенциальные абоненты спутникового телевидения «Телекарта» — бренд ГК «Орион» — будут подключены к социальному пакету. Он включает в себя не меньше 20 общероссийских обязательных общедоступных телеканалов первого и второго мультиплексов.

В рамках соглашения бесплатным подключением к социальному пакету «Телекарты» планируется охватить жителей Камчатского края, которые пользуются спутниковым приемным оборудованием и зарегистрированы по месту жительства или временного пребывания в 28 населенных пунктах региона, не попадающих в зону покрытия сети цифрового эфирного телевещания.

Если же у граждан нет данного оборудования, но они попадают под действие программы, будут созданы условия для приобретения, установки и настройки комплектов спутникового телевидения «Телекарта».

Как отметила руководитель Агентства по информатизации и связи Камчатского края Инга Михайлова, подписание соглашения стало важным шагом в решении задач цифровизации в регионе.

«Партнерство с крупными спутниковыми операторами поможет нам быстро и эффективно предоставить жителям Камчатского края достойную альтернативу аналоговому вещанию, обеспечив доступным и качественным телевидением все слои населения, включая малообеспеченных граждан. Мы предприняли все возможные меры, чтобы отключение аналогового вещания никак не повлияло на соблюдения законных прав граждан на получение информации», — подчеркнула она.

«Мы благодарны правительству Камчатского края за предоставленную возможность внести свой вклад в развитие телевизионной инфраструктуры региона. В населенных пунктах, где прокладка кабеля технически не представляется возможной, а установка цифровых эфирных передатчиков экономически неэффективна, спутниковое телевидение — единственная доступная альтернатива устаревшим аналоговым технологиям. Как федеральный оператор, имеющий большой опыт работы в таких условиях, мы обладаем всем необходимым, для организации бесперебойного телевещания на данных территориях», — отметил генеральный директор ГК «Орион» Кирилл Махновский, комментируя предстоящее сотрудничество.