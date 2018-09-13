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Мэр Пензы раскритиковал благоустройство двора в Арбеково

13 сентября в 15:27 242 просмотра
, которые вошли в программу по наказам избирателей, и проверил, как там идут работы по благоустройству.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 13 сентября осмотрел дворы, которые вошли в программу по наказам избирателей, и проверил, как там идут работы по благоустройству.

Первыми делегация осмотрела дворы Октябрьского района. Так, около дома № 71 по проспекту Строителей завершают асфальтировать дорожку. Однако Виктору Кувайцеву не понравилось качество работ по благоустройству, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Территория, на которой проводился ремонт, должна иметь завершенный вид», — подчеркнул он.

В Ленинском районе проверяющие побывали на улице Мира, 64, где сделали ремонт тротуара между детским садом № 31 и торцами домов № 64,66,68. Также осмотрели отремонтированную проезжую часть дороги от улицы Мира до гимназии № 55 вдоль химчистки «Снежинка».

В конце объезда вице-мэр Юрий Ильин сообщил Виктору Кувайцеву, что по каждому двору составлен график работ. В основном, объекты должны сдать в конце сентября. Глава администрации Пензы поручил заместителю вести четкий контроль за исполнением работ по программе.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proinspektiroval_gorodskie_dvory_i_ukazal_na_nedochety/

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