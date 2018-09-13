Логотип РЕН ТВ признан лучшим

Телеканал стал победителем «Медиабренда» в номинациях «Лучший дизайн логотипа» и «Лучший проморолик документальной программы».

12 сентября в конференц-зале Digital October наградили самых ярких представителей в сфере телевизионного продвижения и дизайна. РЕН ТВ победил номинациях «Лучший дизайн логотипа» и «Лучший проморолик документальной, аналитической программы, политического ток- шоу, общественно-политического шоу».

В номинации «Лучший дизайн логотипа» была представлена айдентика телеканала. Решением экспертного жюри премии, состоявшего из иностранных телевизионных специалистов и российских профессионалов, дизайн логотипа РЕН ТВ был признан лучшим среди конкурентов.

Победу в номинации «Лучший проморолик документальной, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу» принес проморолик документальных спецпроектов РЕН ТВ. Он сделан в формате занимательной статистики и обращается к вопросам, волнующим каждого человека. Чтобы узнать, каково наше место и предназначение в стремительно меняющемся мире, авторы видео предлагают посмотреть документальные проекты канала.

Кроме того, РЕН ТВ занял второе место в номинациях «Круто за копейки» — ролик «Миссия Невыполнима. Лифт» (16+) и «Лучшая эфирная промокампания фильма или сериала» — ролик «Миссия невыполнима. Музыка» (16+). Также телеканал получил четыре «бронзы» — за «Лучшую операторскую работу» — ролик «Тайны Чапман и Самые Шокирующие Гипотезы. Шахматы» (16+), «Лучшее использование звука» — ролик «Кремень. Адреналин» (16+), «Лучший проморолик документальной, аналитической программы, политического ток-шоу, общественно-политического шоу» — ролик «Тайны Чапман и Самые Шокирующие Гипотезы. Шахматы» (16+) и «Лучший проморолик фильма или сериала иностранного производства» — ролик «Игра престолов. Меч в игре» (16+).