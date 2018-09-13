Грозит ли Пензе эпидемия? Вода в Суре вызвала жаркие споры в Гордуме

В Пензе на комиссии Гордумы затронули важный вопрос, который волнует всех без исключения — качество воды. По словам депутата Ирины Ворониной, из представленного управлением ЖКХ доклада следует, что городу может грозить эпидемия.

Поводом для таких выводов стало следующее: после изменения статуса Суры с объекта хозяйственно-бытового значения на рыбохозяйственный были скорректированы нормы предельно допустимых концентраций для очищенных вод, сбрасываемых туда.

«В результате чего для предприятий устанавливаются нормативы допустимых сбросов на уровне предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного водоема и ниже, то есть сточная вода по качеству должна быть чище, чем питьевая. Это привело к тому, что городские ОСК работают с полным соблюдением проектных нормативов и требований к качеству очистки воды, но не обеспечивают очистку сточных вод в Суру до современных экологических требований», — отмечается в докладе.

Такое положение дел и возмутило депутата Воронину.

«Когда был изменен статус реки Суры? Получается, много лет администрация ничего не делала для того, чтобы вода там соответствовала современным требованиям. Только сейчас мы начали думать, где брать деньги, чтобы строить очистные сооружения?» — сказала она.

В дискуссию вступил вице-мэр Юрий Ильин. По его словам, такое утверждение — неправда, и администрация всегда занималась этим вопросом.

«Есть параметры предельно-допустимой концентрации, они жесткие, если предприятия их превышают, платятся деньги за негативное воздействие на окружающую среду. Тогда доочищает воду «Горводоканал», если он этого не делает, то штрафные санкции будут выписаны уже в его адрес. Мы стимулируем работу по очистке стоков», — пояснил он.

Однако Ирина Воронина настаивала — ситуацию довели до критической точки.

«Исходя из доклада, я могу сделать вывод, что допущена ситуация, когда существует угроза эпидемии среди населения. Есть напряженность по этому поводу», — подчеркнула она.

«Такой угрозы нет. Где это написано? Есть контроль со стороны «Горводоканала» и Роспотребнадзора, и если ситуация будет ухудшаться, то в этом случае будут предприняты определенные меры», — ответил Ильин.

Народная избранница все же попросила доклад дополнить, чтобы не возникало двоякого толкования. Однако в процессе заседания пришлось вновь вернуться к этому вопросу. Оказалось, что слова про эпидемию там все же были.

«После изменения статуса Суры сброс в водоем хлора категорически запрещен. Вследствие отсутствия обеззараживания сточных вод 100% проб очищенной сточной воды имеют превышения по микробиологическим показателям в 10−1000 раз, что может привести к вспышкам эпидемий», — отмечается в документе.

Депутаты поинтересовались, что делается для того, чтобы исправить ситуацию. По словам руководителя «Горводоканала» Сергея Ивенкова, есть вариант очистки воды ультрафиолетом, но сначала надо решить вопросы с предыдущими этапами очистки.

К обсуждению вопроса планируют вернуться на ближайшей сессии Гордумы.