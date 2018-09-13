В Пензе депутат предложил меньше очищать воду из-под крана

В Пензе вода из-под крана соответствует всем нормам СанПин, ее можно пить. Однако, по словам депутата Гордумы Михаила Шленчика, это уже мало кто делает. Поэтому он задался вопросом: стоит ли ее так очищать?

«Сейчас 2018 год, и питьевой водой не считается та, которая подается через кран. Основная часть населения покупает ее в магазинах. В мире питьевая вода через кран не подается практически нигде.

Сказать, что у нас течет из крана замечательная вода, сложно, потому что там есть хлор, а это канцероген в данном случае. Но она неплохая и пить ее можно.

В 1998 году я использовал воду для питья из-под крана и зависел от «Горводоканала», а сейчас я пользуюсь альтернативными источниками. Мы стали использовать водопроводную воду больше для бытовых целей. Хотя, повторюсь, она неплохая. Если из нашей воды исключить хлор, она будет просто идеальной. […]

Если воду из-под крана не пьет никто, может, и не стоит ее очищать сильно. Есть же понятие технической воды», — рассуждал народный избранник, однако его прервали коллеги.

По мнению Шленчика, было бы интересно узнать, как обстоит дело с качеством воды в других городах, и какой марки питьевую воду лучше покупать.

Также на комиссии вице-мэр Юрий Ильин и депутат Ирина Воронина дискутировали об опасности воды в Суре. Об этом можно прочитать здесь.