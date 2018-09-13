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В России хотят изменить отношение работодателей к пожилым сотрудникам

13 сентября в 16:51 90 просмотров
, который устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста.

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В Госдуме рассматривается президентский законопроект, который устанавливает уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста.

Об этом заявил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта в первом чтении 13 сентября.

«Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные Президентом изменения в Уголовный кодекс», — отметил Андрей Исаев.

По словам парламентария, ограничиваться только административной ответственностью за дискриминацию работников старшего возраста законодатели не намерены. Этот законопроект превращает дискриминацию работника по возрасту в преступление.

Он обратил внимание на то, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная — применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».

«Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», — подчеркнул Андрей Исаев.

Также депутат постарался развеять опасения, что введение уголовной ответственности станет причиной коррупции, давления на бизнес и увольнения людей в гораздо более раннем возрасте, ведь к ответственности будет привлекаться именно то лицо, которое принимает решение.

Первый замруководителя фракции подчеркнул, что общество должно в условиях повышения пенсионного возраста перестроить свое отношение к тем, кто раньше считался практически предпенсионерами.

Фотография: http://penza.er.ru/news/2018/9/13/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-prezidentskij-zakonoproekt-o-zashite-lyudej-predpensionnogo-vozrasta/

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