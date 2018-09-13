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В пензенских школах планируют внедрить новые образовательные стандарты (видео)

13 сентября в 19:42 190 просмотров

Несколько школ Пензы участвуют в эксперименте. Его смысл заключается во внедрении в процесс новых образовательных стандартов.

Не учить, а научить учиться — такую задачу ставят перед современной школой. С началом внедрения федерального государственного образовательного стандарта, в корне поменялся подход к организации самого учебного процесса. В пензенском лицее № 2 города одними из первых приступили к апробации нововведений.

«В первую очередь — это равные возможности при получении качественного образования для всех категорий школьников. Вторая позиция — социализация посредством общественной и личностной деятельности. Третья — построение образовательного процесса с учетом индивидуальных способностей учащегося», — рассказала заместитель директора по научно-методической работе лицея современных технологий и управления № 2 Пензы Алла Степанова.

В лицее уже отработали систему индивидуального обучения школьников. Установили перечень предметов по каждому профилю, в зависимости от которого ученик сам вправе выбрать необходимые. При этом в списке должно быть определенное количество часов обязательных дисциплин: русский язык, литература, математика, иностранный, история, физкультура и основы безопасности жизнедеятельности.

«Минимум 34 часа, плюс к этому ученики десятых классов могут выбрать предметы для самостоятельного изучения. Это личное желание ребенка, ему только будут назначать контрольные точки», — сказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея современных технологий и управления № 2 Елена Безбородых.

Внеурочная деятельность — это еще один аспект нового образовательного стандарта. Теперь старшеклассники могут выбрать, помимо школьного курса, предметы, которые не входят в основной перечень. Например, можно изучать искусство, психологию, ремесла и этику. Таким образом, по мнению специалистов, школьник сможет всесторонне развиваться.

«Это направлено на то, чтобы дать детям больше возможности заниматься индивидуально. Найти себя и в старшей школе сформировать учебный план, согласно которому ребенок сможет отказаться от ряда предметов и заострить внимание на тех, которые ему нужны, грамотно распределив часы», — отметил начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев.

Массовый переход школ на новый Федеральный государственный образовательный стандарт для старших классов планируют начать с 2020 года, сообщает телеканал «Экспресс».


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