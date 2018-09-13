Пензенские общественники проверили пешеходные переходы возле школ (видео)

Представители Совета отцов, Общероссийского народного фронта и инспекторы ГИБДД решили выяснить, насколько безопасны подходы к пензенским школам. Они отправились в совместный рейд. На примере двух образовательных организаций проверяющие показали, чего зачастую не хватает на дорогах, ведущих к школам.

О существовании пешеходного перехода возле школы № 70 говорят лишь два дорожных знака, рядом нет ни лежачего полицейского, ни «зебры». Такая же ситуация — у школы № 26. Кроме того, там отсутствует тротуар и пешеходное ограждение.

«Еще хочется, чтобы рядом был лежачий полицейский, потому что, к сожалению, не все водители ответственные, многие гоняют по утрам, как раз когда дети идут на занятия», — сказала директор № 26 Наталья Антошкина.

Выявленные нарушения зафиксировали общественники — участники проекта «Отцовский патруль. Безопасность детства» и представители Общероссийского народного фронта.

«Дорога на улице Антонова не передана в муниципальную казну, поэтому, к сожалению, не представляется возможным выполнить все необходимые работы по этому вопросу», — рассказал представитель проекта «Отцовский патруль. Безопасность детства» Михаил Шахов.

Собранную информацию участники рейда отправят в соответствующие структуры для принятия мер в соответствии с законодательством. У инспекторов Госавтоинспекции уже есть наработанная практика.

«В 2018 году инспекторами ДПС к административной ответственности за соответствующие нарушения привлечено 48 должностных и юридических лиц», — прокомментировала инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.

В ГИБДД просят граждан сообщать о недостатках в обустройстве дорог, особенно вблизи школ и детских садов. Для этого можно обращаться в дежурную часть ГИБДД или по телефонам — 59−90−02, 59−90−03, 59−90−04, сообщает телеканал «Экспресс».