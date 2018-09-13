В Пензенской области долги за газ превысили миллиард рублей (видео)

Пензенская область из-за многомиллионных долгов и десятков нарушений пока не готова к зиме. Таков главный итог областного штаба по подготовке к отопительному сезону. Заседание прошло в здании регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения. В нем приняли участие и руководители теплоснабжающих организаций.

Отопительный сезон в Пензенской области начнется через две недели. Однако существует риск, что во многие дома и социальные объекты тепло не поступит вовремя. Некоторые теплоснабжающие организации региона имеют крупные долги по ресурсам. Причем есть компании, которые не платят уже более года. Общая сумма долга только за газ превысила миллиард рублей.

«Самые крупные предприятия-должники — это кузнецкий «ГидроМаш-Групп» — 445 миллионов рублей и «Пензтеплоснабжение» — 195 миллионов рублей. На все остальные приходится еще 500 миллионов: это Каменка, Сердобск и Нижний Ломов», — прокомментировал заместитель генерального директора по реализации газа газоснабжающей организации Владислав Портнов.

Девять теплоснабжающих организаций региона сейчас отключены от газа за неуплату. Более 30-ти — находятся в ограничении. Лимит потребления газа устанавливают индивидуально для каждой компании на основе оплаты за последний год. 12 сентября этот лимит закончился у одной из пензенских организаций, которая обеспечивает в городе работоспособность котельных. В итоге их отключили котельные. Задолженность компании составляет около пяти миллионов. По словам руководства, долги накопились по вине управляющих и строительных компаний, а также различных социальных учреждений. На них подают в суд, однако денег, которые должники выплачивают, все равно не хватает на полное погашение долга.

«Набираем деньги только на зарплату и налог. Все средства, которые приходят свыше данной суммы по нормативам отправляются непосредственного по постановлению в «ТНС энерго Пенза» и «Газпром», — рассказал директор теплоснабжающей организации Пензы Михаил Краснихин.

По мнению начальника регионального управления ЖКХ Пензенской области Михаила Панюхина, главная причина задолженности теплоснабжающих организаций в том, что они не работают напрямую с населением.

«Не ждите, а переходите на прямые договора. Параллельно занимайтесь погашением задолженности», — сказал он.

Глава управления жилищно-коммунального хозяйства поручил приступить к этой работе в срочном порядке. Об этом компания должна отчитаться на следующем заседании штаба по подготовке к зиме, которое состоится через неделю, сообщает телеканал «Экспресс».