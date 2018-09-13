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Отличившимся пензенцам планируют присваивать «звезды» на «лестнице славы» (видео)

13 сентября в 20:03 164 просмотра

В парке имени Белинского планируют оформить новые зоны отдыха. Сейчас над проектами работают несколько архитекторов. С их предложениями ознакомился в ходе выездного совещания губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В планах — полностью преобразить территорию недалеко от родника «Самоварник» на улице Саратовской. Там может появиться уникальная зона отдыха, правда, о том, когда к этим работам приступят, пока не говорят. Сейчас архитекторы разрабатывают проект строительства лестницы с улицы Попова к тропе здоровья. Проект масштабный и очень затратный. В конце спуска в окружении деревьев должен расположиться амфитеатр. Это инициатива Семена Гольцмана — известного музыканта, продюсера и композитора.

Лестницу планируют сделать «звездной» — на примере голливудской «Аллеи славы». По звезде хотят присвоить каждому пензенцу, который прославил свой город.

«Это не обязательно люди из книги о Почетных гражданах Пензенской области, это могут быть школьники, которые стали олимпийскими чемпионами, или бабушки, которые после выхода на пенсию создали что-то интересное, и это стало значимым для города», — сказал автор проекта Валерий Сафронов.

По подсчетам экспертов, на проект может уйти около 30-ти миллионов рублей. Такие средства, по словам губернатора, из бюджета пока выделить не могут. Иван Белозерцев предложил начать с малого — и благоустроить дорогу, ведущую к тропе здоровья не с улицы Попова, а из центральной части парка.

«Чтобы не портить корни деревьев, при строительстве необходимо исключить металл. Сейчас можно сделать основу и деревянную лестницу с перилами, чтобы было комфортнее», — предложил Иван Белозерцев.

В ближайшее время архитекторы займутся разработкой нового проекта. Начать строительство архитектурных зон в парке Белинского планируют в 2019 году, сообщает телеканал «Экспресс».


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