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В Пензе детям с ограниченными возможностями рассказали о работе кинолога (видео)

13 сентября в 20:33 132 просмотра
, на что способны служебные собаки.

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В гостях у пензенских кинологов побывали дети с ограниченными возможностями здоровья. Они воочию увидели, на что способны служебные собаки.

Большинство из детей посетили кинологическую службу впервые, но все, как один, затаив дыхание слушали рассказы полицейских.

Истории с участием служебных животных бывали разные. В основном, они о безопасности человека и общества. За плечами четвероногих — килограммы найденных и изъятых наркотиков и взрывных устройств. Отличный от природы нюх в правоохранительной практике нужен как нигде. На мероприятии одна из овчарок среди нескольких вместилищ с легкостью нашла именно то, где лежит бомба.

То же самое, и с наркотиками. Друг человека быстро определяет по запаху, даже сквозь препятствие, где спрятана очередная закладка. Еще одно умение этих собак можно назвать жизненно важным — они отлично справляются с ролью телохранителей-конвоиров.

В то же время с детьми собаки вели себя довольно ласково и дружелюбно. Поиграв с ними, мальчики и девочки получили незабываемые впечатления.

«Дети смотрели на все с замиранием сердца, потому что одно дело — видеть это в кино, а другое дело — когда по-настоящему, в реальной жизни», — рассказала председатель пензенского объединения родителей детей-инвалидов Ольга Гаевская.

«Также детям рассказали, как маленькие щенки с помощью тренировок превращаются в служебных собак», — сказал начальник отделения СКС УМВД России по Пензенской области Василий Повелица.

Юные экскурсанты выразили благодарность полицейским за интересно проведенное время. Они обязательно поделятся увиденным со своими друзьями и родственниками, сообщает телеканал «Экспресс».


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