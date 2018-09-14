В Сосновоборском районе поймали браконьера

Как сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза, мужчину заметили работники охотуправления ведомства и сотрудники центра особо охраняемых и иных природных территории и акваторий региона. Человек с огнестрельным оружием находился на несанкционированной подкормочной площадке для диких копытных животных. Убить животное он не успел, его остановили.

По данному факту проводится проверка. Нарушителю может грозить штраф до 500 тысяч рублей или в размере дохода за период до двух лет, исправительные работы или лишение свободы до двух лет.