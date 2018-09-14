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Пензенцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

14 сентября в 11:11 464 просмотра
, открывающие доступ к счетам граждан.

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Мошенники начали рассылать пензенцам сообщения о блокировке банковских карт. Злоумышленники ссылаются на новый закон и выманивают данные, открывающие доступ к счетам граждан.

В SMS-сообщениях преступники сообщают, что банк заблокировал карту, так как последняя операция показалась подозрительной. Пользователю предлагают перезвонить по указанному номеру для подтверждения транзакции. На самом деле цель телефонного разговора — узнать данные карты, чтобы похитить деньги с банковского счета, сообщает пресс-служба пензенского отделения Центробанка РФ.

Мошенники в сообщении ссылаются на федеральный закон.

«Настоящие работники банка не запрашивают конфиденциальные данные. Так действуют только мошенники», — подчеркнули в пресс-службе.

Параллельно с новой схемой злоумышленники продолжают использовать и «классические». Например, по телефону сообщают человеку, что его родственник попал в беду, и просят перевести деньги на карту, чтобы помочь ему. Или представляются сотрудниками Центробанка, Пенсионного фонда и других госструктур. Затем под разными предлогами (зачисления компенсации, субсидии, прибавки к пенсии и т. д.) просят сообщить данные карты. После этого со счета пользователя снимают средства.


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