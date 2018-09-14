Пензенцев предупредили о новом виде мошенничества с банковскими картами

Мошенники начали рассылать пензенцам сообщения о блокировке банковских карт. Злоумышленники ссылаются на новый закон и выманивают данные, открывающие доступ к счетам граждан.

В SMS-сообщениях преступники сообщают, что банк заблокировал карту, так как последняя операция показалась подозрительной. Пользователю предлагают перезвонить по указанному номеру для подтверждения транзакции. На самом деле цель телефонного разговора — узнать данные карты, чтобы похитить деньги с банковского счета, сообщает пресс-служба пензенского отделения Центробанка РФ.

Мошенники в сообщении ссылаются на федеральный закон.

«Настоящие работники банка не запрашивают конфиденциальные данные. Так действуют только мошенники», — подчеркнули в пресс-службе.