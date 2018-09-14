В Сердобске возбудили уголовное дело по факту исчезновения Марии Шляпиной

В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летней Марии Шляпиной, которая ушла из дома рано утром 3 сентября и не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, установить местонахождение девушки так и не удалось. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, на вид девушке 17 лет, рост — 175−180 см, худощавого телосложения, волосы — каштановые, ниже плеч. Она была одета в темную спортивную кофту, темно-синие спортивные штаны, такого же цвета замшевые кроссовки. Паспорта и телефона при себе у нее не было.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить информацию в следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02, Сердобский межрайонный следственный отдел — 8 (841−67) 5−79−26 или ОМВД России по Сердобскому району — 8 (841−67) 5−04−07.