Регби, футбол, хоккей. Пензенский спорт ждут большие перемены
IT-страсти в Пензе. Некоторые детали «дела» Олега Звонова
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Пензенец на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми
Вам будет интересно
Наши новости
Жительница Иссы после пьяной ссоры с мужчиной замолчала навсегда
Пензенца наказали за видео, которое он опубликовал 5 лет назад
В Сосновоборском районе поймали браконьера
В Пензе насильника посадят на 17 лет
Пензенец обменял пакет наркотиков на 2 каталки колбасы и кофе
Жительница Белинского района пыталась напоить односельчанина «паленкой»
Лунинцы устроили ДТП и сделали водителя пострадавшего авто инвалидом
Пензенец разбудил притомившегося гостя и получил смертельный удар ножом
Пензенский рецидивист пошел на кражу и вернулся в тюрьму
Свидетельница аварии в Иссе пыталась избавить виновника от суда

В Сердобске возбудили уголовное дело по факту исчезновения Марии Шляпиной

14 сентября в 12:53 480 просмотров
, которая ушла из дома рано утром 3 сентября и не вернулась.

" data-title="В Сердобске возбудили уголовное дело по факту исчезновения Марии Шляпиной — Пенза-пресс, рунет за день">

В Сердобском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения 17-летней Марии Шляпиной, которая ушла из дома рано утром 3 сентября и не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, установить местонахождение девушки так и не удалось. В связи с этим следователи возбудили уголовное дело.

Напомним, на вид девушке 17 лет, рост — 175−180 см, худощавого телосложения, волосы — каштановые, ниже плеч. Она была одета в темную спортивную кофту, темно-синие спортивные штаны, такого же цвета замшевые кроссовки. Паспорта и телефона при себе у нее не было.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят сообщить информацию в следственное управление по телефону 8 (8412) 36-17-02, Сердобский межрайонный следственный отдел — 8 (841−67) 5−79−26 или ОМВД России по Сердобскому району — 8 (841−67) 5−04−07.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1255629/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...