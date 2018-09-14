Жительница Иссы после пьяной ссоры с мужчиной замолчала навсегда

Как сообщили в пресс-службе Иссинского районного суда, преступление произошло в мае 2018 года. Пара выпивала в машине. Они поссорились, и мужчина дважды ударил по голове женщину. После этого разъяренный сельчанин вытащил ее из авто, свалил на четвереньки и ударил ногой по голове. Когда потерпевшая упала, он избил ее.

После дебошир затащил сельчанку в салон машины, отвез на пустырь и бросил. Женщина скончалась на месте.

Мужчина признал свою вину и пояснил, что разозлился из-за того, что потерпевшая ругалась и оскорбляла его, а он пытался заставить ее замолчать, но убивать не собирался.

В результате сельчанину назначили восемь с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Помимо этого, ему нужно будет заплатить родным погибшей компенсацию морального вреда — 1 млн рублей и 100 260 рублей — в качестве возмещения материального ущерба. Приговор вступил в законную силу.