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В Пензе продлят ряд маршрутов общественного транспорта

14 сентября в 14:52 232 просмотра
, 31, 55, 66, 77, 82с, 89.

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С 17 сентября в Пензе изменили схемы движения автобусных маршрутов №№ 27, 31, 55, 66, 77, 82с, 89.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это произошло по ряду причин: в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по ул. 65-летия Победы, проспекту Строителей и ул. Ладожской, а также по просьбам жителей микрорайонов Запрудный и Арбековская застава.

Произойдут следующие изменения:

— конечная остановка автобусов малого класса маршрута № 27 «Мясокомбинат — ул. Ладожская» и № 31 «ул. Ладожская — Согласие» будет организована напротив жилого дома № 139 по ул. Ладожской;

— маршрут № 66 «ул. Ладожская — Аэропорт» будет продлен до остановки «Арбековская застава». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул. Лядова, 64) — Арбековская застава — По требованию (ул. Лядова, 64) — По требованию — ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) — Дачная — ул. Ладожская — Комарово и далее — по маршруту;

— маршрут № 55 «Больница — ул. Ладожская» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул.Лядова, 64) — ТЦ Мега Пенза — Арбековская застава — По требованию (ул.Лядова, 64) — По требованию — Кольцевая — Комарово и далее — по маршруту;

— маршрут № 77 «Арбековская застава — Центральный Рынок — Арбековская застава» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «По требованию» (ул. Лядова, 64) по следующей схеме: ТЦ «Мега Пенза» — По требованию (ул. Лядова, 64) и далее — по маршруту;

— маршрут № 82с «ГПЗ-24 — ул. Ладожская» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул. Лядова, 64) — ТЦ «Мега Пенза» — Арбековская застава — По требованию (ул. Лядова, 64) — По требованию — ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) — Дачная — ул. Ладожская — Комарово и далее — по маршруту;

— конечная остановка автобусов малого класса маршрута № 89 «ул. Ладожская — ул. Российская» будет организована напротив жилого дома № 79 по ул. Ладожской.

Конечную остановку «ул. Ладожская» (маг. «Гранат») ликвидируют.


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