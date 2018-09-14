В Пензе продлят ряд маршрутов общественного транспорта

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это произошло по ряду причин: в связи с вводом в эксплуатацию многоквартирных жилых домов по ул. 65-летия Победы, проспекту Строителей и ул. Ладожской, а также по просьбам жителей микрорайонов Запрудный и Арбековская застава.

Произойдут следующие изменения:

— конечная остановка автобусов малого класса маршрута № 27 «Мясокомбинат — ул. Ладожская» и № 31 «ул. Ладожская — Согласие» будет организована напротив жилого дома № 139 по ул. Ладожской;

— маршрут № 66 «ул. Ладожская — Аэропорт» будет продлен до остановки «Арбековская застава». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул. Лядова, 64) — Арбековская застава — По требованию (ул. Лядова, 64) — По требованию — ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) — Дачная — ул. Ладожская — Комарово и далее — по маршруту;

— маршрут № 55 «Больница — ул. Ладожская» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул.Лядова, 64) — ТЦ Мега Пенза — Арбековская застава — По требованию (ул.Лядова, 64) — По требованию — Кольцевая — Комарово и далее — по маршруту;

— маршрут № 77 «Арбековская застава — Центральный Рынок — Арбековская застава» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «По требованию» (ул. Лядова, 64) по следующей схеме: ТЦ «Мега Пенза» — По требованию (ул. Лядова, 64) и далее — по маршруту;

— маршрут № 82с «ГПЗ-24 — ул. Ладожская» будет продлен до остановки «ТЦ «Мега Пенза». Автобусы будут следовать от остановки «Запрудный» по следующей схеме: По требованию (ул. Лядова, 64) — ТЦ «Мега Пенза» — Арбековская застава — По требованию (ул. Лядова, 64) — По требованию — ул. Ладожская (ул. Ладожская, 139) — Дачная — ул. Ладожская — Комарово и далее — по маршруту;

— конечная остановка автобусов малого класса маршрута № 89 «ул. Ладожская — ул. Российская» будет организована напротив жилого дома № 79 по ул. Ладожской.

Конечную остановку «ул. Ладожская» (маг. «Гранат») ликвидируют.