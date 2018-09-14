В Пензенской области по проекту БКД отремонтировали 24 объекта

В Пензенской области подводят итоги реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД) в 2018 году. На всех объектах работы завершены в полном объеме.

По данным управления строительства и дорожного хозяйства региона, отремонтированы 24 объекта. Так, приведены в порядок 14 км дорог регионального и межмуниципального значения — в с. Богословка по улице Ленина, «Ленинский лесхоз — с. Богословка», «Подъезд к санаторию Кичкилейка», «г. Пенза — р. п. Шемышейка — с. Лопатино».

Также установили более 2 848 погонных метров барьерных ограждений, отремонтировали 12 водопропускных труб и восстановили автопавильон.

В 2019 году реализация приоритетного проекта будет продолжена, отметили в пресс-центре облправительства. В частности, планируется привести в порядок участки дороги «п. Ахуны — с. Золотаревка», продолжить ремонт автодороги «Ленинский лесхоз — с. Богословка».