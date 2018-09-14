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Во время массажа младенцу сломали шею

14 сентября в 15:47 112 просмотров
, но спасти его не удалось.

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В Нижнем Новгороде во время массажа грудному ребенку сломали шею. Малыша доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Как сообщает ren.tv, массажистка утверждала, что обладает особым даром врачевания. Однако документов о медицинском образовании у нее нет.

«Она дважды руками резко повернула голову ребенка сначала налево, потом вправо. Она причинила потерпевшему спинно-мозговую травму. После процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось, он был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанное лечение, скончался», — цитирует телеканал старшего помощника руководителя СУ СК по Нижегородской области Юлию Склярову.

Фотография: скриншот http://ren.tv/novosti/2018-09-14/massazhistka-v-nizhnem-novgorode-slomala-mladencu-sheyu-rebenok-pogib

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