Во время массажа младенцу сломали шею

В Нижнем Новгороде во время массажа грудному ребенку сломали шею. Малыша доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Как сообщает ren.tv, массажистка утверждала, что обладает особым даром врачевания. Однако документов о медицинском образовании у нее нет.

«Она дважды руками резко повернула голову ребенка сначала налево, потом вправо. Она причинила потерпевшему спинно-мозговую травму. После процедуры массажа состояние младенца резко ухудшилось, он был доставлен в больницу, где, несмотря на оказанное лечение, скончался», — цитирует телеканал старшего помощника руководителя СУ СК по Нижегородской области Юлию Склярову.