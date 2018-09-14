В Пензе застройщики проблемных домов подпишут соглашение с властью

В Пензенской области планируется регламентировать обязанности региональных органов по поиску и дальнейшему взаимодействию c инвесторами, которые захотят достраивать дома обманутых дольщиков.

Соответствующие поправки в закон рассмотрят депутаты Законодательного Собрания области.

Так, предлагается предусмотреть полномочие правительства Пензенской области по изданию распоряжения, «в котором будут отражаться сведения o проблемном объекте, перечень действий органов власти, возможных мер поддержки, поручение o сборе информации о земельных участках, которые могут быть предоставлены в аренду без торгов».

Например, когда появится информация о наличии земельных участков, на официальном сейте уполномоченного органа будет размещаться сообщение о привлечении инвесторов, желающих завершить строительство.

Для того, чтобы закрепить взаимные права и обязанности инвестора и правительства региона, будет заключено соглашение, порядок и форму которого установит губернатор.

Дополнительных средств принятие законопроекта не потребует, отметили в пояснительной записке.

О ситуации с обманутыми дольщиками можно узнать здесь.