Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 15 сентября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 68,6370 руб. до 68,2826 руб., курс евро вырос с 79,7699 руб. до 79,9521 руб.

Золото будет стоить 2 648,01 рублей за грамм, серебро — 31,21, платина — 1 771,64, палладий — 2 149,23 руб./гр.