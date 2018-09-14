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Центробанк опубликовал официальные курсы доллара и евро

14 сентября в 17:01 216 просмотров

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 15 сентября.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 68,6370 руб. до 68,2826 руб., курс евро вырос с 79,7699 руб. до 79,9521 руб.

Золото будет стоить 2 648,01 рублей за грамм, серебро — 31,21, платина — 1 771,64, палладий — 2 149,23 руб./гр.


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