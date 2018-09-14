Мэр Пензы поручил расширить часть дороги на ул. Чкалова

14 сентября глава администрации Пензы Виктор Кувайцев совершил выехал на улицу Чкалова, где проходит ремонт в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

Мастер подрядной организации заверил градоначальника, что ремонт дороги от ул. Куйбышева до ул. Набережной реки Мойки будет завершен до 1 октября.

Виктор Кувайцев также осмотрел отрезок ул. Чкалова - от ул. Куйбышева до ул. Красной, там заканчивают ремонт тепловой камеры. После этого останется отремонтировать теплотрассу рядом с ул. Красной. Мэр отметил, что нужно сделать все для того, чтобы горячая вода поступила гражданам близлежащих домов в кратчайшие сроки.

Затем он обратил внимание на участок дороги от ул. Куйбышева до ул. Маршала Крылова, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

«Нужно предусмотреть расширение этой части дороги по проекту «Безопасные и качественные дороги» в следующем году», — обратился мэр к своему заместителю Юрию Ильину.