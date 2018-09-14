Атмосфера апокалипсиса. МЧСникам сообщили об еще одном пожаре в центре Пензы

В центре Пензы 14 сентября произошло очередное ЧП. О случившемся сообщил читатель ИА «Пенза-Пресс».

Очевидец сообщил, что в доме на улице Славы, возле «Ростка», бабушка вышла на балкон и сожгла газету. Соседи из-за клубов дыма вызвали сотрудников МЧС. Приехали две спецмашины. Читатель также добавил, что из-за пожарных машин образовалась пробка.

Официальной информации о случившемся и что происходило дальше, неизвестно.

Напомним, днем на улице Московской горело здание ресторана «Очаково». По данным пресс-службы регионального управления МЧС, пожар тушили с помощью пяти спецмашин. О наличии пострадавших ничего неизвестно.