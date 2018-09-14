«Экспресс» возрождает формат прежней «Первой студии»

14 сентября в Пензе прошли съемки нового выпуска «Первой студии» (16+). Впервые за четыре года программа выйдет в формате ток-шоу.

В этот раз темой выпуска стала антинаркотическая акция «Сурский край — без наркотиков!» (0+). Актуальную и важную тему в студии обсудили представители законодательной и исполнительной власти, общественники, сотрудники прокуратуры, полиции, молодежь, врачи.

«Вопросов — огромное количество, начиная от того, стоит ли так часто говорить о наркомании, завершая тем, что является лучшей профилактикой: семья, загруженность увлечениями, спорт? Каждый выскажет свое мнение. Также мы подведем итоги и поговорим о планах», — рассказал автор и ведущий «Первой студии» Павел Прохоренков.

Возвращение в прежний формат ток-шоу — не единоразовая акция. До конца года планируется выпустить еще несколько передач такого плана.

Смотрите программу, посвященную подведению итогов региональной антинаркотической акции, 20 сентября в 17.30 на телеканала «Экспресс» (21 кнопка).