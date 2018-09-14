Пензенец совратил 75 детей через интернет

Было установлено, что в течение двух с половиной лет мужчина знакомился в интернете с малолетками. Злоумышленник выдавал себя за мальчика или девочку и разговаривал на тему секса, также он отправлял детям фото и видео непристойного содержания.

«После этого он уговаривал, а иногда шантажировал малолетних тем, что расскажет обо всем родителям и их друзьям, и требовал, чтобы они прислали ему аналогичные материалы с их собственным изображением. Часть детей выполняла его требования, остальные отвечали отказом и прекращали переписку», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Всего потерпевшими признали 75 несовершеннолетних из Пензенской, Кемеровской областей, Удмуртии и Хакасии. Суд назначил мужчине 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.