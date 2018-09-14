В Пензе презентовали новый портал «Светлая страна»

С помощью нового сервиса пользователи могут простым способом сообщить о любых проблемах с электроснабжением: отключении электроэнергии, колебании напряжения, низком напряжении, а также дефектах электрооборудования. Для этого необходимо зайти на сайт https://светлаястрана.рф, зарегистрироваться или войти в Личный кабинет и оставить свое обращение.

«Сегодня потребителям нужны более качественные услуги. Перед нами стоят задачи цифровизации экономики и, соответственно, — цифровизации сетевого хозяйства. Под эгидой ПАО «Россети» мы запускаем портал «Светлая страна». На наш взгляд, это прямое общение с потребителем. Интерфейс портала простой и понятный, у любого пользователя не возникнет проблем», — отметил заместитель генерального директора ПАО «МРСК Волги» — директор филиала «Пензаэнерго» Игорь Толбин.

Все обращения поступают в единый центр компании «Россети», затем модераторы направляют их в тот регион, откуда они получены. Все этапы решения проблемы пользователь может отследить на сайте. Если заявитель будет не удовлетворен результатом ответа или проведенной работы, то в течение 14 дней он может подать опровержение.

Главной целью создания портала является не только возможность для пользователей быстро связаться с электросетевой компанией, но и повысить оперативность решения проблемы, а также качество обслуживания.



Летом тестовый режим портала был запущен в Тверской и Калужской областях. С 1 сентября его запустили в зоне Поволжья. К началу 2019 года планируется сделать сайт «Светлая страна» доступным во всех регионах присутствия компании «Россети».