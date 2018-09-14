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Пензенцы недовольны изменением режима работы светофора на Окружной (видео)

14 сентября в 20:29 202 просмотра
, но и пешеходы.

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В Пензе с изменением режима работы светофора движение на пересечении улиц Воронова и Окружной остановилось. Ситуацией на перекрестке оказались недовольны не только водители, но и пешеходы.

Перекресток улиц Воронова и Окружной стал местом, которое пензенские водители стараются объезжать. Заторы на этом участке дороги образуются как утром, так и вечером. Водители отмечают: проблема возникла после изменения режима работы светофора. Теперь интервал между зеленым сигналом составляет более полутора минут, в то время как на движение автомобилей по улице Окружной дается всего 21 секунда. Затор мешает не только простым водителям, но и замедляет работу служб, которые спешат на помощь пензенцам.

Ситуацию прокомментировали в управлении ЖКХ Пензы. Оказалось, что, изменив длительность интервалов, режим работы светофора привели в соответствие принятым нормативам. Дело в том, что раньше пешеходы переходили проезжую часть на улице Окружной одновременно с поворотом автомобилей с улицы Воронова. Теперь же для пешеходов в общем цикле регулирования движения добавили отдельный интервал.

«Первоначальная программа предусматривала 20 секунд для движения пешеходов. В настоящее время режим работы изменен. Обращения поступают как от водителей, так и от пешеходов. Последние тоже часто бывают недовольны тем, что при переходе проезжей части на них движутся транспортные средства», — прокомментировал начальник отдела технических средств организации дорожного движения департамента ЖКХ Пензы Дмитрий Юдин.

В ближайшее время изменения в режим работы светофора вносить не будут. Таким образом, теперь, чтобы не опаздывать по делам, пензенцам придется либо выезжать заранее, либо выбирать другие маршруты следования, сообщает телеканал «Экспресс».


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