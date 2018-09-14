В Пензе принимаются заявки на участие в конкурсе «Лучший экспортер года» (видео)

У пензенских предприятий осталось всего два дня до окончания срока подачи заявок на участие в региональном конкурсе «Лучший экспортер года» (18+). Принимать документы будут до 17 сентября.

Этот конкурс в Пензенской области проводится в третий раз, и с каждым годом он становится все популярнее. Так, в 2016-м в нем участвовали всего восемь региональных предприятий, в 2017 году — более 15, а в этот раз заявки подали уже более 20 компаний. Это связано и с ростом числа предприятий малого и среднего бизнеса. Два года назад их было около 80, сейчас — более 300. Заявки рассматривает экспертная комиссия. В нее вошли представители власти, научных и образовательных организаций, а также бизнес-сообществ Пензенской области.

Помимо основной номинации «Лучший экспортер», предприятия будут оценивать по девяти дополнительным. Среди них — «Лучший экспортер в страны дальнего зарубежья», «Лучший экспортер в области пищевой промышленности», «Лучший экспортер в области промышленного производства» и другие.

«На конкурсе — балльная система оценки, она подразумевает несколько критериев — количество рабочих мест, объемы экспортной продукции, участие в выставочно-ярмарочной деятельности и география поставок. Победители могут использовать присужденную номинацию для будущего продвижения, это достаточно важная часть, когда позволит подчеркнуть свою значимость и значимость на уровне региона», — рассказал министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

После окончания срока подачи заявок будет определена дата оглашения итогов конкурса. Торжественную церемонию планируют провести на базе Торгово-промышленной палаты региона, сообщает телеканал «Экспресс».