В Воскресеновке сгорела баня (видео)

В селе Воскресеновка Пензенского района произошел пожар. Во дворе одного из домовладений загорелась баня. Огонь быстро перекинулся на соседние постройки. Но пожарные успели отстоять жилой дом.

Баню затопили квартиранты дома по улице Лесной, 2. А несколько дней назад они делали в ней ремонт.

«Я на днях приехала, они как раз сделали трубу, бак и печь. Наверно, надо было обложить кирпичом, но они этого не сделали, а сразу стали топить», — сказала собственник дома Валентина.

Языки пламени с бани быстро перекинулись на соседние строения — бывшую конюшню и погреб. Следом начал гореть конек крыши дома, но тут подоспели пожарные.

«Незамедлительно к месту происшествия были направлены сотрудники подразделения — три единицы и семь человек личного состава. В результате пожара сгорели надворные постройки — 80 квадратных метров», — прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

В результате пожара никто не пострадал. Показания квартирантов записал участковый. Причины возгорания установят специалисты Госпожнадзора. Погоревшие банщики обещали хозяйке отстроить заново все надворные постройки, сообщает телеканал «Экспресс».