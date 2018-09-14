В Воскресеновке сгорела баня (видео)

Баню затопили квартиранты дома по улице Лесной, 2. А несколько дней назад они делали в ней ремонт.
«Я на днях приехала, они как раз сделали трубу, бак и печь. Наверно, надо было обложить кирпичом, но они этого не сделали, а сразу стали топить», — сказала собственник дома Валентина.
Языки пламени с бани быстро перекинулись на соседние строения — бывшую конюшню и погреб. Следом начал гореть конек крыши дома, но тут подоспели пожарные.
«Незамедлительно к месту происшествия были направлены сотрудники подразделения — три единицы и семь человек личного состава. В результате пожара сгорели надворные постройки — 80 квадратных метров», — прокомментировала начальник группы информационного обеспечения деятельности ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.
В результате пожара никто не пострадал. Показания квартирантов записал участковый. Причины возгорания установят специалисты Госпожнадзора. Погоревшие банщики обещали хозяйке отстроить заново все надворные постройки, сообщает телеканал «Экспресс».