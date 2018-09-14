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Николай Тактаров предложил проверять раз в год деятельность НКО (видео)

14 сентября в 20:27 184 просмотра
, финансируемых из федерального и областного бюджетов на территории Пензы и о поддержке социально-ориентированных неккомерческих организаций. Там состоялось заседание постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности.

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В стенах Пензенской городской Думы говорили о реализации программ, финансируемых из федерального и областного бюджетов на территории Пензы и о поддержке социально-ориентированных неккомерческих организаций. Там состоялось заседание постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности.

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда», «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры», «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство Пензы». На реализацию этих и других программ, которые должны улучшить жизнь в областном центре на условиях софинансирования из бюджетов разных уровней, в 2018 году направлено более трех миллиардов рублей.

«С привлечением средств бюджета Пензенской области и Российской Федерации реализуются девять муниципальных программ города и одна адресная. Фактически выполнены работы на сумму 2 миллиарда 129 миллионов рублей или 66,5% от плана», — сказал начальник управления экономического развития администрации Пензы Михаил Власов.

Сделать город лучше стремятся и некоммерческие организации, поддержку готовы оказать и им. Речь идет о предоставления помещений в безвозмездное пользование и грантов. В 2018 году на эти цели выделено полтора миллиона рублей.

«Итогом, прежде всего, должно стать эффективное развитие гражданского общества, благотворительной деятельности, добровольчества, решение актуальных социальных проблем и повышение доступности предоставления гражданам различных услуг», — отметил первый заместитель главы администрации Сергей Волков.

Глава города Николай Тактаров предложил проверять раз в год деятельность некоммерческих организаций, которые получили в безвозмездное пользование помещения. Цель такой проверки — выяснить, не используются ли НКО для целей, не заявленных изначально в их уставных документах, сообщает телеканал «Экспресс».


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