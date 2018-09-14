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В Музей народного творчества приехали умельцы из Белинского района (видео)

14 сентября в 20:06 182 просмотра
«Промыслы и ремесла Пензенского края» (0+), которая открылась в Музее народного творчества, стали мастер-классы и концерт. На этот раз свои изделия привезли народные умельцы из Белинского района.

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Частью выставки «Промыслы и ремесла Пензенского края» (0+), которая открылась в Музее народного творчества, стали мастер-классы и концерт. На этот раз свои изделия привезли народные умельцы из Белинского района.

Народные умельцы представили на суд публики изделия в самых разных техниках: алмазная вышивка, роспись по дереву и металлу, вышивка крестом и гладью, живопись, вязание и мягкая игрушка.

Мастер-класс по старинному художественному промыслу — ковроткачеству дает Валентина Трунина. Она знает, как на обычном станке соткать настоящий гобелен. Считается, что этот вид ткачества зародился во времена древнеегипетских фараонов. Широкое распространение техника получила в XVII веке, когда братья-французы по фамилии Гобелен открыли королевскую мануфактуру по производству декоративных полотен.

«Мне очень нравится. Не для всех, конечно, потому что это требует усидчивости. Одна работа может занять два-три дня, все зависит от рисунка и наличии свободного времени», — рассказала педагог детской школы искусств Белинского района Валентина Трунина.

Центральное место в экспозиции заняли работы Ольги Пановой. Там — живописные картины маслом, расписная домашняя утварь и глиняные игрушки. Она возрождает в Белинском районе практически забытый языковский керамический промысел. А воспитанникам местной детской школы искусств преподает лепку. Еще в 90-х этому виду творчества Ольгу обучил известный мастер Сергей Почивалов.

На выставке «Промыслы и ремесла Пензенского края» можно узнать о культурных традициях народов, населяющих многонациональный Сурский край и поближе познакомиться с творчеством народных умельцев. Экспозиция будет работать в течение двух недель, сообщает телеканал «Экспресс».


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