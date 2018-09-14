В СУ СКР подтвердили возбуждение дела в отношении экс-начальника отдела УМВД

В СУ СКР прокомментировали информацию о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего руководителя управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области. Мужчину подозревают в превышении полномочий.

Как сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя следственного управления Татьяна Махницкая, дело завели по ч.1 ст. 286 УК РФ.

«Превышение должностных полномочий было допущено при оказании госуслуг иностранным гражданам. Дело возбудили летом, на тот момент подозреваемый был действующим начальником управления», — пояснила она.

Сейчас, по данным портала регионального УМВД, управление по вопросам миграции возглавляет другой человек. По поводу меры пресечения, которая избрана в отношении бывшего силовика, информации нет.